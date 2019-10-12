Зеленський робить останню спробу запобігти перетворення Донбасу в Придністров’ї — глава МЗС

Зусилля Президента України Володимира Зеленського щодо активізації переговорів у «нормандському форматі» мають на меті не допустити реалізації на окупованій частині Донбасу придністровського сценарію.

Про це на «Радіо Свобода» розповів міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

«Ми в перші дні нападу на нас Росії усвідомлювали, що, напевно, мова йде про створення Придністров’я і на нашій землі…

Я спостерігаю, що ми, на жаль, далі й далі заглиблюємося в якісь такі сценарії інкапсуляції цього регіону.

І те, що зараз робить президент Зеленський — це, можливо, остання спроба якось розірвати цю тенденцію, цей тренд, який, якщо не робити зараз різких рухів, останніх спроб, напевно, закінчиться тим, що квазиобразование, яке називається «ЛНР», «ДНР», буде все далі і далі поглиблюватися у радянське минуле і відриватись від основного шляху розвитку, який обрала інша Україна«, — заявив міністр.