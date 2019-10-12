«Досить одного рішення Путіна»: Пристайко розповів, яких дій Україна вимагає від Росії на Донбасі

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв’ю виданню «Укрінформ» заявив, що країна-агресор Російська Федерація може піти на кроки, необхідні для врегулювання безперервного вже шостий рік військового конфлікту на Донбасі.

За словами дипломата, Москві слід забрати з окупованих територій Донбасу своїх військовослужбовців та озброєння, а також не фінансувати самопроголошені «Л/ДНР». Крім того, Пристайко назвав кроки, яких від Кремля очікує Київ.

«Насправді, лише одного рішення Путіна достатньо для того, щоб Російська Федерація почала рухатися в тому напрямі, якого чекають усі, і насамперед Україна. Є абсолютно конкретні кроки, які можна було б починати робити прямо зараз. Наприклад, прибрати з окупованого Донбасу російське військове керівництво і найманців, які перебувають там, припинити фінансування, завдяки якому Росія підтримує ці території, так як вони очевидно не є самодостатніми, дати команду вивести з території України важке озброєння і не видавати більше російських паспортів», — сказав Пристайко.

До того ж, міністр додав, що Росія завезла на окупований Донбас безліч техніки і снарядів, яких їм вистачить на наступні сто років.