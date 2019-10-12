В Україні заборонили відразу три популярні медичні препарати

В Україні заборонили використання відразу трьох лікарських засобів через проблеми з якістю і великою кількістю підробок.Рішення ухвалила Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками 3 жовтня.

Під заборону потрапив антисептик “Септил Плюс”. Йдеться про препарат виробництва ТОВ “ДКП “Фармацевтична фабрика”, розчин 96% у флаконі 100 мл, серії №80615. Препарат заборонили через проблеми з якістю.

Під заборону потрапили таблетки “Алактин”, які знижують рівень пролактину. Ліки повністю заборонили для продажу і використання. Йдеться про таблетки 0,5 мг по 2 таблетки у пляшці; по 1 пляшці в коробці виробництва чеської компанії “Тева Чех Індастріз с.р.о.”, серія №104080.

Через велику кількість підробок під заборону потрапив препарат “Цереброкурин”, який допомагає у лікуванні мозку. Його заборонили як розчин 2 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 10 ампул у коробці з картону. Виробництво – ТОВ “НІР”, серія №460818.

: Обозреватель