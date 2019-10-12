Жителя Умані заарештували за те, що він дражнив євреїв портретом Гітлера

Поліція Черкаської області затримала чоловіка, який розмалював стіни графіті із зображенням Гітлера в Умані, на території компактного проживання брацлавських хасидів.

Про це пишуть “Факти”.

Як повідомили в обласному главку поліції, у п’ятницю, 11 жовтня, в Умані на одній з бетонних плит з’явилося графіті з зображенням Адольфа Гітлера і напис червоною фарбою на німецькій мові.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Протягом години встановили чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні цього злочину.

В даний час з ним працюють слідчі. Зображення зафарбовані працівниками комунальних служб.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про пропаганду тоталітарних режимів. Санкція статті передбачає за це таке злочин до п’яти років позбавлення волі.