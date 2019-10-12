Українці так і не почули від Зеленського конкретних відповідей на питання, які їх турбують — експерт

Богдан Яциковский, виступаючи в ефірі телеканалу ZIK, заявив, що під час вчорашньої прес-марафону українці так і не отримали від Володимира Зеленського чітких відповідей на питання, які сьогодні турбують найбільше.

Експерт звернув увагу на те, що практично кожен відповідь глави держави супроводжувався фразами типу «я не володію ситуацією», «я не знаю», «можливо».

Богдан Яциковский переконаний, що українці так і не почули під час вчорашньої прес-марафону конкретних відповідей на найбільш важливі для них питання від Володимира Зеленського. Президент практично кожен свою відповідь супроводжував фрази на кшталт «я не знаю», «я не володію ситуацією», «подивимося». Також вельми неоднозначною виглядає позиція Зеленського щодо реалізації «формули Штайнмайера».

Між тим суспільство обов’язково потрібно інформувати з найбільш важливих питань. На думку експерта, тепер можна зробити висновок, чому Зеленський настільки неохоче зустрічався з представниками ЗМІ. Судячи з усього, глава держави ще просто не готовий до такої серйозної дискусії і таким непростим викликам.