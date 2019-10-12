Переговори з МВФ на межі зриву через Коломойського і «Приватбанку», — Рожкова

Заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що переговори України з МВФ про нову кредитну програму можуть припинитися через спору держави з олігархом Ігорем Коломойським за право володіння націоналізованим «ПриватБанком».

Про це повідомляє БизнесЦензор, посилаючись на Reuters.

Український уряд сподівається отримати від МВФ новий кредит на суму 3,9 млрд. доларів. Рожкова заявила, що розмір виплат може скласти і 8 млрд. доларів, однак перед цим українській владі необхідно вирішити суперечку з Коломойським, який наполягає на скасуванні рішення про націоналізацію його «Приватбанку» — потужного кредитора України.

Олігарх говорить, що націоналізація пройшла під фальшивим приводом і не погоджується з заявою про поганому фінансовому стані банку на момент переходу у володіння держави.

«Обговорення з МВФ наступного траншу фінансування заморожено через проблеми «Приватбанку», — заявила Рожкова.

На думку заступника голови Нацбанку, якщо спір з Коломойським не буде вирішено, це негативно позначиться на інвестиційному кліматі країни.

Вона вважає, що проблему «Приватбанку» потрібно вирішувати не за допомогою розрахунків з колишнім власником Коломойським.

Рожкова висловила розчарування бездіяльністю президента України Володимира Зеленського і не відстоюванням рішення про націоналізацію банку. Вона вважає, що глава держави повинен проявити ініціативу і заявити, що націоналізація «Приватбанку» було необхідним кроком для збереження фінансової стабільності України і його повернення колишньому власникові неможливий.

Рожкова стурбована тим, що Ігор Коломойський намагається через суд повернути контроль над «ПриватБанком», так як не довіряє українській судовій системі, яку новий уряд не реформував.