«Суд» бойовиків «ДНР» виніс суворий вирок українському «шпигуна» Олександру Тимофєєву

В окупованому Донецьку так званий «суд» засудив жителя непідконтрольної Україні частині Донецької області 51-річного Олександра Тимофєєва до 14 років позбавлення волі за звинуваченням у «шпигунстві».

«Покарання» Тимофєєв повинен відбувати в колонії строго режиму, повідомляють Новини Донбасу.

Згідно з матеріалами «звинувачення», Олександр Тимофєєв з 2014 року збирав і передавав інформацію про пересування і місцях дислокації військової техніки терористів представникам СБУ. За ґратами він перебуває з 2017 року, при цьому його дружині, що переїхала з Донецька на підконтрольну територію України, неодноразово надходили дзвінки з погрозами й вимогами заплатити 20, 30 тисяч доларів за свободу чоловіка. За даними Радіо Свобода, також їй повідомляли, що Олександр у катівнях піддавався тортурам.