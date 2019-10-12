Як відрізнити виразку і гастрит від раку за симптомами

Медики розповіли, що при раку шлунка симптоми можуть бути дуже схожі на ті, що відчувають хворі при виразці, гастриті і інших захворюваннях, пов’язаних зі слизовою. Але все ж є відмінності.

Італійські лікарі звернули увагу пацієнтів на те, що рак шлунка і кишечника іноді може маскуватися під менш небезпечні захворювання – виразку або гастрит. Так як такі діагнози є у багатьох, зазвичай прояви пов’язаних з ними симптомами не викликає занепокоєння.

Як зазначили медики, найголовніша відмінність раку в тому, що симптоми не проходять після прийому звичних препаратів від хвороб органів травлення. Наприклад, при гастриті симптоми можуть з’явитися після вживання жирної, солоної або гострої їжі, а потім пройти самі собою або після прийому ліків. При раку симптоми можуть загасати, але, як правило, вони так чи інакше проявляють себе постійно. Крім того, вони посилюються з плином часу і турбують все більше.

Дуже важливо звернути увагу на такі симптоми, як втрата апетиту і відчуття сильного насичення або тяжкості після вживання маленької порції їжі. Терміново звернутися до лікаря потрібно при виявленні крові в калі, або якщо почалася блювота з кров’ю – такі симптоми можуть говорити про безпосередню небезпеку для життя.

Також медики відзначили, що люди, які мають запальні захворювання кишечника та шлунка, знаходяться в групі ризику розвитку раку цих органів. Тому вкрай важливо проходити обстеження за графіком і приймати призначені лікарем ліки.