У Києві в заваленій сміттям квартирі знайшли труп пенсіонерки

У Києві на вулиці Зої Гайдай, 10 у квартирі знайшли труп пенсіонерки, яка померла кілька тижнів тому.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Поліцію викликали сусіди, помітивши, що їх сусідка тривалий час не виходить із квартири. Також в під’їзді з’явився неприємний запах.

Прибулі на місце НП правоохоронці устаноили, що з квартири, де проживала жінка, відчувався різкий запах. Було прийнято рішення відкрити квартиру. На місце викликали рятувальників КАРС, які відкрили вхідні двері.

Поліція розкрила двері в квартиру і виявила гору сміття від самого входу і майже до стелі. На купі речей знайшли розкладається труп жінки 1940 року народження.

При огляді слідів насильницької смерті не знайшли.