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Відібрали мільйон: у Львові скоєно зухвалий злочин

12.10.2019

У Львові невідомі напали на вулиці на чоловіка і відібрали у нього сумку з грошима. Потерпілому нанесли кілька ударів по голові і повалили на землю.

Після скоєння злочину нападники втекли, в даний час їх розшукують.

Згідно інформації УНН з посиланням на поліцію Львова, у момент нападу чоловік 1972 року народження повертався додому з роботи.

З його слів, у сумці, яку грабіжники відібрали, було більше мільйона гривень.

Досудове розслідування проводиться за статтею 187 Кримінального кодексу України («Розбій»).

Тим часом у Харкові поліція вже затримала одного з нападників на бізнесмена і які відібрали у нього мільйон гривень та ноутбук. Затриманим виявився громадянин Грузії. Його спільників також ідентифікували.

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