Портнов пояснив, чому домагається відставки генпрокурора Рябошапки

Юрист Андрій Портнов пояснив, чому вимагає відставки генерального прокурора України Руслана Рябошапки.

Про це він написав на Facebook.

«Порохоботские ЗМІ пишуть: Портнов вимагає відставки Генерального прокурора, тому що прокурор викликав на допит Лукаш. Роз’яснюю для обмеженого контингенту відставку Генерального прокурора ми пропонуємо, бо він нічого не вміє робити, покриває злочини політичного режиму Порошенко, створює сприятливу обстановку легалізації викраденого, не діє і кореспондує свої дії з бродячим порохоботским ширвжитком», — написав юрист.

На думку Портнова, Рябошапке «вже нічого не допоможе і він повинен об’єктивно готуватися до демобілізації». Що стосується Олени Лукаш, то «реанімацію» її справи адвокат пояснює звичайною дурістю влади.

«Їй нічого не буде і вона сама одягне це прокурорам на їх тупу голову», — висловився Він.