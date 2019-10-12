У США в клубі розстріляли людей

У Нью-Йорку (США) у суботу, 12 жовтня, сталася стрілянина, в ході якої щонайменше чотири людини загинули, ще троє отримали поранення.

Інцидент стався в громадському клубі на Ютика-авеню в Брукліні близько 7:00 за місцевим часом (14:00 за київським), передає CNN.

Попередньо, четверо людей були застрелені всередині приміщення. Постраждалих госпіталізували з серйозними пораненнями, однак загрози їх життю немає.

Один чоловік і одна жінка отримали поранення в руку, ще один чоловік – в ногу. Про того, хто стріляв і його мотиви поки не повідомляється.

Після того, що сталося, поліція оточила район, розпочато розслідування за фактом злочину.

Місце злочину

CNN

Місце злочину

CNN