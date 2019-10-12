«Я адекватний»: Усик зізнався, коли піде з великого боксу

Український боксер Олександр Усик планує завершити спортивну кар’єру, коли завоює всі титули в суперважкій вазі.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу «Інтер», опублікованому на його YouTube-каналі.

«Хочу завоювати всі титули, і додому. Ростити дітей, водити в школу, водити їх на гуртки, вчити з ними мови — спостерігати, як вони ростуть», — зазначив боксер.

Українець зазначив, що він адекватний і розуміє, в який момент потрібно буде піти з великого боксу.

«Може бути, деякі думають, що я неадекватний. В деяких моментах я дійсно неадекватна людина, але тут я розумію грань, коли потрібно рушити», — підкреслив він.