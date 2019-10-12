У Києві на Ревуцького жінка померла на автобусній зупинці

В суботу, 12 жовтня, в Дарницькому районі Києва стався трагічний інцидент. На вулиці Ревуцького прямо на зупинці громадського транспорту померла літня жінка. Причина смерті стане відома після розтину.

Пригода сталася близько 17:00. Про це Інформатор дізнався на місці подій.

Правоохоронці відмовилися розголошувати які-небудь подробиці події. Але відомо, що особу загиблої встановили і її родичів проінформували. З собою у літньої жінки була сумка з продуктами і тростина. Вона сиділа на зупинці і померла прямо там, сидячи. на місці чергували співробітники поліції, також прибули медики, які констатували смерть. Пізніше приїхали санітари, які забрали тіло.