ЗМІ: Луценка звільнили незаконно, він може відновитися на посаді

Екс-генеральний прокурор Юрій Луценко може поновитися на посаді. Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.info.

«Колишнього генпрокурора так поспішали звільнити, що формально не все зробили правильно, і у нього є всі законні права відновитися на посаді. Професіоналізм команди Зеленського. Нюанс всіх цих муток з звільненнями чиновників — робити потрібно точно по закону, тому що потім звільнений запросто зможе відновитися. І буде правий, юридично», -розповіли в Bihus.info.

За словами журналістів, після того як Луценко подав заяву, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія повинна дати висновок.

«У разі звільнення Генерального прокурора Верховна рада отримує висновок кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів про виконання генеральним прокурором своїх професійних обов’язків, але такого висновку від комісії прокурорів немає», — розповіли журналісти в розслідуванні.