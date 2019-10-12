У Волинській області вилучили контрафактні сигарети приблизно на півмільйона гривень

У Волинській області з приватного автомобіля вилучили 20 тис. пачок контрафактних сигарет. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

«В ході перевірки інформації про можливу доставку в населені пункти прикордоння Волинської області контрафактних тютюнових виробів, незаконно виготовлених на території України, які в подальшому повинні були переходити в Польщу, офіцерами оперативних підрозділів спільно з працівниками Національної поліції області в місті Ковель було зупинено автомобіль «Фольксваген» української реєстрації», — йдеться в повідомленні.

Під час візуального огляду встановлено, що в багажному відділенні транспортуються тютюнові вироби, але водій відкрити автомобіль для перевірки відмовився.

Повідомляється, що 11 жовтня під процесуальним керівництвом Ковеля місцевої прокуратури на підставі постанови судді Ковельського міськрайонного суду, загальною міжвідомчою групою, в яку, крім оперативних співробітників, увійшли представники Національної поліції та прокуратури з залученням військовослужбовців мобільного підрозділу Луцького загону, був проведений обшук автомобіля.

В результаті проведених слідчих дій виявлено та вилучено 40 ящиків сигарет, а саме — 20 000 пачок контрафактних сигарет. Попередня сума оцінки склала близько півмільйона гривень.

Наразі триває досудове розслідування.