На трасі під Києвом зіткнулися дві фури: постраждав пасажир

У ніч на суботу, 12 жовтня, на трасі Київ-Харків-Довжанський сталася аварія за участю двох вантажних автомобілів. Зіткнулися вантажівки Renault та DAF. Вони повністю заблокували рух іншого транспорту.

Інцидент трапився близько опівночі. Про це Інформатор повідомляє з посиланням на прес-службу патрульної поліції Київської області.

За попередньою інформацією, правоохоронці встановили, що водій Renault Premium зупинився з правої сторони дороги в зв’язку з поломкою вантажного автомобіля. А за цією фурою рухався водій DAF, який зіткнувся з «французом».

В результаті ДТП постраждав пасажир фури DAF, його госпіталізували. Рух транспорту на даній ділянці відновили. Пошкоджені вантажні авто прибрали з проїжджої частини на узбіччя. На даний момент патрульна поліція забезпечує безпеку дорожнього руху на місці події.