Зеленський може призначити головою Хмельницької області соратника Порошенка і одного Березенко

Найближчим часом президент Володимир Зеленський підпише указ про призначення голови Хмельницької області.

Про це повідомляє видання Comments.ua.

Відзначають, що швидше за все їм стане Сергій Мандзій.

Він — тричі депутат Хмельницької міської ради, член виконкому міськради за квотою «Блоку Петра Порошенка — Солідарність» і негласний керівник виборчого штабу партії «Слуга народу» на парламентських виборах в 2019 році.

Вибір може здатися неоднозначним, так як в області Сергія Мандзія знають, як соратника Петра Порошенка і товариша Сергія Березенко, який в 2015 році, за інформацією ЗМІ, сприяв висуненню Мандзія на посаду Хмельницького міського голови від «Блоку Петра Порошенка — Солідарність».

Також Мандзія підтримав екс-мер Хмельницького Сергій Мельник.

Після того, як Мельник став народним депутатом від БПП і склав повноваження, він розіслав городянам відкритий лист з проханням підтримати Мандзія. Але в Хмельницькій області віддали свої голоси «свободівцю» Олександру Симчишину. Мандзій посів лише третє місце.

За інформацією місцевих ЗМІ, Мельника і Мандзія пов’язують більше ніж спільні політичні інтереси – сімейний бізнес: син і близькі друзі Мельника нібито є співзасновниками підприємств Сергія Мандзія.

Транспортний бізнес можливого нового очільника області, пов’язаний з низкою великих скандалів.

Зокрема, у 2014 році регулятор на ринку транспортних перевезень країни — Укртрансінспекція зробило заяву, в якій тодішній голова Валерій Черненко звинуватив компанії, афілійовані з Мандзием, «Рембуд-транс» і «Купаву» в побудові сірих схем на ринку пасажирських перевезень Хмельницького.

«Основна діяльність підприємств полягає в отриманні коштів з транспортних засобів, у середньому близько 80 грн. з одного автобуса в день, які згідно з так званими договорами спільної діяльності», фактично і виконують перевезення. За словами перевізників, досить часто керівництво ПМП «Купава» та ТОВ «Рембуд-транс» вимагають ще і так звані «вступні» в розмірі 2 тис. дол», — заявив Черненко.

На сьогоднішній день виконуючий обов’язки голови області є Володимир Калініченко, але вже незабаром у Хмельницький повинен приїхати Володимир Зеленський, щоб представити нового губернатора.