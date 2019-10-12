Гончарук оголосив про початок конкурсного відбору на сім посад держуправлінців

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук оголосив про те, що зараз відкрилися сім вакансій на державну службу і підкреслив, що він шукає порядних і чесних людей.

Таку заяву Гончарук зробив у відеозверненні у Facebook.

“Наша команда поставила перед собою надзвичайно амбітні цілі. І економічне зростання в 40 відсотків, і 50 мільярдів іноземних інвестицій, і 1 мільйон робочих місць, і багато-багато іншого. Все це – для того, щоб українець жив довше і щасливіше. Але для того, щоб втілити їх у життя, нам потрібні ви: порядні, чесні і професійні люди”, – сказав Гончарук.

До 15 жовтня уряд приймає заявки на вакансії:

– голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру;

– голови Державної служби експортного контролю;

– голови Державного агентства лісових ресурсів;

– голови Українського інституту національної пам’яті;

– голови Державної служби з етнополітиці свободу совісті;

– голови Державного агентства інфраструктурних проектів;

– державного секретаря Міністерства культури, молоді і спорту.

Сам конкурс відбудеться рівно через тиждень – 18 жовтня.

“Заходьте на наш сайт career.gov.ua. Там дуже просто в пару кліків ви можете заповнити форму, приєднати документи і податися на відкриті конкурси. Пам’ятайте, що країна без вас не зміниться”, – сказав Гончарук.