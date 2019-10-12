Кабмін звільнив держсекретаря МОЗ Янчука, який був призначений при Уляні Супрун

Кабінет міністрів прийняв рішення звільнити Артема Янчука, призначеного за часів Супрун на посаду державного секретаря Міністерства охорони здоров’я. Тепер його місце зайняла Інна Солодка, яка раніше очолювала юридичний департамент Держгеокадастру.

Про це розказала Супрун у Facebook.

«Щойно на закритому засіданні уряду Зоряна Скалецька з голосу подала питання про звільнення державного секретаря Міністерства охорони здоров’я України Артема Янчука, який від середи перебуває в декретній відпустці, і покладання його обов’язків на Інну Солодку. По суті уряд сьогодні звільнив чоловіка, який перебуває в декретній відпустці й доглядає за трьома дітьми і нікого це без будь-якого попередження, як боягузи», — йдеться у повідомленні.

Янчук поклав свої обов’язки на гендиректора директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірину Литовченко, але Кабмін призначив т. в. о. держсекретаря Інну Солодку.

Супрун зазначила, що Солодка прийшла в МОЗ кілька тижнів тому, а раніше очолювала юридичний департамент Держгеокадастру. Це колишня колега Андрея Пивоварова, голови юридичної служби МОЗ за Раїсі Богатирьовій.

Екс-міністерка написала, що звільнення Янчука було проведено «супертаємному режимі з порушенням законодавства», і вона тепер не знає, як «цю сумну групу осіб» можна називати «урядом технократів».