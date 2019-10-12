Жебрівський: Бойовики можуть легітимно працювати в СБУ

На сьогоднішній день існує загроза легітимізації незаконних збройних формувань «ЛДНР» на Донбасі.

Про це в ефірі ObozTV заявив колишній голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Так, коментуючи слова нардепа від фракції «Слуга народу» Богдана Яременка про формування «народної міліції» в ОРДЛО, Жебрівський зазначив, що якщо бойовики отримають можливість служити в «народної міліції», то про роззброєння НВФ не може бути й мови:

«Це навіть не амністія, це легітимізація… Це ті, хто катував українських військових і патріотів. Вони сьогодні захочуть і залишаться працювати вже не в МГБ, а в СБУ — в дужках ФСБ».