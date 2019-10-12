На Донбасі все гримить: Бойовики розв’язали жорсткий бій, лупили з важкого, ВСУ понесли втрати

Ситуація на Донбасі, незважаючи на всі досягнуті домовленості про припинення бойових дій, виконання Мінських угод, а також підписаної представниками ТКГ в Мінську «формули Штайнмайера», не стає кращою.

Представники гібридної армії Путіна всіляко обстрілюють позиції Збройних сил України. Причому перші роблять це щодня.

З початку поточної доби бойовиків незаконних збройних формувань одинадцять разів відкрили вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі. Наслідками таких атак терористів стали поранення двох військовослужбовців ВСУ. У прес-центрі штабу Операції об’єднаних сил додали, що гібридна армія Путіна відкриває вогонь по українським захисникам із забороненого Мінськими угодами озброєння – 120-міліметрових мінометів.

Крім того, за даними прес-центру штабу ООС, ворожі сили стріляють з кулеметів великого калібру, стрілецької зброї, гранатометів різних систем, а також озброєння бойової машини піхоти. Українські позиції були обстріляні поблизу Водяного, Луганського, Широкіно, Новогнатовки, Харчовика, а також Мар’їнки.