Яценюк — Зеленському: Це пастка, виходьте швидше з неї

Колишній глава українського уряду Арсеній Яценюк в ході Ризької конференції, яка проходить щорічно, заявив, що для влади України важливо не слідувати російській інтерпретації так званої «формули Штайнмайера» і озвучити своє бачення послідовності дій під час зустрічі «Нормандської четвірки».

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

За словами Яценюка, якщо влада нашої країни будуть продовжувати йти за «російським сценарієм», то це не приведе ні до чого іншого, як тільки до легітимізації незаконних збройних формувань на території окупованих районів Луганської та Донецької областей.

Екс-прем’єр-міністр заявив: «Російська Федерація інтерпретує «формулу Штайнмайера» таким чином: спочатку вибори на Донбасі проведіть, легитимизируйте наших бандитів з Росії власними руками на території ОРДЛО, а ми вже потім подумаємо, може вам ми все ж віддамо Донецьк, Луганськ, а також контроль над кордоном. Але важливо розуміти, що в такому випадку ніхто і нічого вже Україні просто не віддасть».

На думку Яценюка, завдяки таким сценарієм, присутність військових РФ на Донбасі стане повністю легальним. Він підсумував: «Президенту України потрібно терміново вибиратися з цієї пастки».