Лоукостер SkyUp Airlines запускає рейси на Шрі-Ланку

Українська лоукост-авіакомпанія SkyUp Airlines запускає рейси з Києва в Коломбо (Шрі-Ланка).

Про це повідомляє Likeinua.

Рейси почнуть виконувати з 27 жовтня з Києва в Коломбо (Шрі-Ланка) і назад. Квитки вже в продажу, але купити їх можна тільки в обидві сторони, з поверненням через 10/12 днів.

Раніше лоукостер анонсував нові рейси зі Львова до Парижа. А польоти за маршрутами Київ-Ніцца і Харків-Париж поки припиняють: вони були розраховані тільки на літній період і поновляться в новому сезоні в 2020 році.