«Ніяких Перспектив»: у соцмережі повідомили про другу хвилю виїзду людей з Донецька

У соціальній мережі жителі непідконтрольного Україні Донецька повідомляють, що місцеве населення, як і на самому початку бойових дій, активно покидає «республіку». Особливо їдуть ті, хто вже отримав російський паспорт:

«Дивлюсь я, а народ який за спритніше, молодшим і потрудоспособнее, отримавши паспорти РФ потихеньку з’їжджають із славної ЛНР в Росію залишаючи тут будинки і квартири. Так багато і без російських паспортів їдуть Туга у нас флешмобная і більше нічого»

Один з користувачів підтвердив інформацію, додавши, що люди їдуть з-за відсутність перспектив, в містах залишаються одні пенсіонери:

«Все так. Теж помітила, що розпочалася друга хвиля виїзду з Донецька. Перша була на початку війни. Тепер знову (((Молоді мало. Перспектив ніяких. З кожним днем все гірше і гірше. Навколо пенсіонери, шкода їх. Транспорт ходить погано, нікому працювати за мізерну зарплату. Туга…»

В коментарі до посту користувачі відзначають, що якщо на початку війни люди їхали на якийсь недовгий термін, то зараз їдуть з дому назавжди:

«На початку виїжджали на час, а зараз назавжди»

«Так і є, валять, валять і не тільки молодь…»

«Для цього і була задумана затія з паспортами».