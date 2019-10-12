Марчук – Штайнмайеру: Запитайте у зовнішньої розвідки вашої країни, що вам потрібно зробити з цієї вашої «формулою»

Екс-представник України в тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на сході країни Євген Марчук звернувся до президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайеру і заявив, що, перш ніж проводити вибори на Донбасі, тобто реалізовувати «формулу Штайнмайера», «необхідне всеосяжне припинення вогню, глибока демілітаризація, демократизація суспільного життя».

Про це Марчук написав у Facebook.

Він нагадав німецькому президенту, що перші вибори у ФРН відбулися лише через чотири роки після закінчення Другої світової війни, і зазначив, що той знає, чому на їх підготовку і проведення було потрібно стільки часу.

«У зв’язку з цим у мене питання до найдосвідченішого європейському політику пану Штайнмайеру. Ви дійсно призабули, що спочатку необхідно було всеосяжне припинення вогню, глибока демілітаризація, демократизація суспільного життя, а тільки потім-потім істинно демократичні вибори? Я вже не кажу про Нюрнберзький (чи тепер Гаазький) трибунал», – написав Марчук.

Політик порекомендував Штайнмайеру звернутися до зовнішньої розвідки Німеччини і запросити доповідь по ситуації на Донбасі, щоб зрозуміти, що в Україні йде війна з Росією, яку РФ «маскує під внутрішній конфлікт».

«Може, керівники зовнішньої розвідки вашої країни, які знають реалії нашої п’ятирічної війни з Росією, підкажуть, що вам потрібно зробити з цієї вашої «формулою», – заявив він.