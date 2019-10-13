Смерть під час застілля: в Чернівцях пенсіонер влаштував криваву різанину

У п’ятницю, 11 жовтня, 70-річний пенсіонер у Чернівцях напав з ножем на двох людей і вбив одного з них.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції області.

Як зазначається, ввечері, приблизно о 21:00, правоохоронцям надійшло повідомлення про конфлікт в кімнаті одного з чернівецьких гуртожитків.

Прибулі на місце виклику поліцейські дізналися, що троє чоловіків приїхали в гості до своєї знайомої і розпивали алкогольні напої. У якийсь момент гості почали лаятися, після чого 70-річний місцевий житель взяв кухонний ніж і поранив їм двох інших гостей. В результаті ножових поранень 60-річний чоловік помер, а 35-річний – опинився на лікарняному ліжку.

Повідомляється, що підозрюваного у вбивстві пенсіонера затримали через півгодини. Порушено кримінальну справу.