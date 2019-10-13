«Флот инопланетян?»: множество ярких огней в небе увидели пассажиры парома в США

Очевидец во время поездки на пароме из деревни Окракок в Лебединые кварталы в Северной Каролине запечатлел странное явление над океаном. Множество ярких огней, которым нет никакого объяснения, зависли в небе.

Об этом сообщает u-f.ru.

Известный уфолог Скотт Уоринг, просмотрев запись, решил, что выстроившиеся в ряд неопознанные объекты поднялись в небо из подводной базы. Он даже заметил струйки воды, стекающие с инопланетных кораблей. Исследователь НЛО считает, что флот пришельцев собирался перемещаться на другую базу или даже в параллельный мир.

Скептики выдвинули версию о проведении военных учений в небесном пространстве. Однако по заявлению американских военных, в это время в регионе не проводилось никаких экспериментальных полетов.