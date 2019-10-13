День народження Тіффані Трамп: фактів про молодшу доньку американського президента (фото)

Ми не називаємо Тіффані Трамп забутою дочкою свого знаменитого батька, як це роблять багато таблоїдів. Можливо, в біографії нашої іменинниці дещо й викликає запитання “А навіщо?”. Як і те, чому ім’я цієї дитини президента США досі не є брендом.

Однак припускаємо: поки що дівчина лише готується увірватись або ж у сімейний бізнес Трампів, або ж намагається підкорювати світські кола публічними появами. Тому з нагоди 26-ого дня народження Тіффані Трамп, який вона святкує 13 жовтня, знайомимо вас із нею ближче. Ось топ-5 фактів про ще одну представницю президентської сім’ї Америки.

1. Ім’я

Тіффані Аріана Трамп є спільною дочкою нинішнього президента Сполучених Штатів та акторки й продюсерки Марли Мейплз. Їхній шлюб тривав шість років (із 1993-го по 1999-й). Вочевидь, дитина стала найбільшим скарбом подружнього життя пари, яке минало в Каліфорнії. До речі, Тіффані назвали на честь однієї з найпопулярніших ювелірних компаній – Tiffany&Сo, яка відома своїми виробами зі срібла, порцеляни, а також парфумерією.



Маленька Тіффані з мамою і татом / SBS

2. Модельний показ

У житті Тіффані Трамп є сторінка, пов’язана зі спробами підкорити модний олімп. Після того, як дівчина закінчила Пенсильванський університет (вивчала там соціологію та урбаністику), вона вирішила взяти участь в модному показі. Такий якраз відбувався у Нью-Йорку. Це був тамтешній Тиждень моди і на його подіумі Трамп-молодша з’явилась в темно-фіолетовому костюмі від дизайнера Ендрю Воррена.



23-річна дочка Трампа – учасниця показу мод у Нью-Йорку / Yahoo News

3. Стосунки з батьком і сестрою

Після розлучення батьків Тіффані залишилась жити в Каліфорнії, тому свого тата їй доводилось бачити нечасто. Та й мати старалась якомога ретельніше оберігати життя малолітньої доньки від папараці. Тіснішою із Дональдом Тіффані стала тоді, коли той балотувався на пост глави держави. Вона активно агітувала за батька, а на з’їзді Республіканської партії заявила: “Він завжди допомагав мені ставати кращою”.



У своєму Instagram донька Дональда Трампа привітала його із Днем батька / Instagram / @tiffanytrump

Стосунки зі старшою сестрою – Іванкою Трамп – в іменинниці куди тепліші. Дівчата були разом на десятках публічних виходів, частенько поширюють для своїх прихильників спільні фото, а також діляться цінними порадами. Зокрема, Трамп-старша радить молодшій, як поводити себе під час інтерв’ю та що одягти на той чи інший захід.



Зі своєю старшою сестрою Іванкою у Тіффані справді сестринські стосунки / Your Keyword Busket

4. Перший мільйон в Instagram

Незважаючи на поки що відсутність бурхливого публічного життя, Тіффані Трамп веде активну діяльність в мережі. На сьогодні її профіль в Instagram наслідує понад мільйон підписників! Чесно кажучи, нам важко зрозуміти, чому сторінка Трамп-молодшої є настільки популярною. Адже світлинами, виставленими там, здивуєш мало кого. Секретом успіху, мабуть, є те ж прізвище, яке змушує вподобувати віртуальне життя Тіффані Трамп без зайвих роздумів. Одні з найсвіжіших фото, опубліковані в профілі, – з нинішнім коханим дівчини Майклом Булосом.

5. Коханий-мільярдер

Про нове кохання Тіффані Трамп офіційно заговорила наприкінці минулого року, виклавши в мережі спільні фото зі своїм хлопцем. Ним виявився нігерійський мільярдер Майкл Булос. Він – спадкоємець конгломерату з торгівлі обладнанням та будівельною технікою Boulos Enterprises. Судячи з того, що обоє не з бідних сімей, пару, все ж, об’єднали справжні почуття. До слова, один зі знімків у мережі молодша дочка Трампа підписала так: “Із Днем народження, Майкле! Ти наповнюєш моє життя радістю, добротою і сміхом. Завдяки тобі на моєму обличчі з’являється усмішка!” Тож сподіваємось, що cтосунки пари розвиватимуться вдало.



Новий обранець Тіффані Трамп – багатій Майкл Булос / Special magazine