Війна за незалежність України: у ВСУ повідомили про різке погіршення

На Донбасі під час бойових дій 12 жовтня через мінометного обстрілу з боку бойовиків двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення і бойові травми.
Про це повідомили в прес-службі Операції Об’єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації і її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню.
«Ворог обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Також в порушення мінських угод противник обстріляв населений пункт Водяне з міномета калібру 120 мм», – повідомляють військові.
В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «СХІД» противник здійснив 17 обстрілу:
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шість разів поблизу Водяного – з міномета калібру 120 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
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двічі поблизу Новогнатовки – з станкових протитанкових гранатометів і протитанкового ракетного комплексу;
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двічі неподалік Тарамчука – з станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
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поблизу Харчовика і Широкіно – з станкових автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
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поблизу Верхньоторецької – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
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неподалік Мар’їнки, Богданівки і Славного – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 6 обстрілу:
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двічі поблизу Новолуганского – з міномета калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
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два рази в районі Золотого – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
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поблизу Майорського і Луганської – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
З початку поточної доби, 13 жовтня, бойовики порушили режим припинення вогню 2 рази. В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив обстріли:
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неподалік Новолуганского – з міномета калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;
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поблизу Південного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Протягом цього періоду в результаті обстрілу ворожих втрат з нашого боку не було.