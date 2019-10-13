Війна за незалежність України: у ВСУ повідомили про різке погіршення

На Донбасі під час бойових дій 12 жовтня через мінометного обстрілу з боку бойовиків двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення і бойові травми.

Про це повідомили в прес-службі Операції Об’єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації і її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню.

«Ворог обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Також в порушення мінських угод противник обстріляв населений пункт Водяне з міномета калібру 120 мм», – повідомляють військові.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «СХІД» противник здійснив 17 обстрілу:

шість разів поблизу Водяного – з міномета калібру 120 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

двічі поблизу Новогнатовки – з станкових протитанкових гранатометів і протитанкового ракетного комплексу;

двічі неподалік Тарамчука – з станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

поблизу Харчовика і Широкіно – з станкових автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Верхньоторецької – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік Мар’їнки, Богданівки і Славного – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 6 обстрілу:

двічі поблизу Новолуганского – з міномета калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

два рази в районі Золотого – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу Майорського і Луганської – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

З початку поточної доби, 13 жовтня, бойовики порушили режим припинення вогню 2 рази. В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив обстріли:

неподалік Новолуганского – з міномета калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;

поблизу Південного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Протягом цього періоду в результаті обстрілу ворожих втрат з нашого боку не було.