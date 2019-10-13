Милованов розповів про збитки України від оренди землі

Тимофій Милованов пояснив, чому Україна отримує неймовірних розмірів збитків від здачі державної землі в оренду.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов розповів, що держава не недоотримало від здачі української землі в оренду близько 1 мільярда гривень.

Про це політик поінформував 9 жовтня 2919 року на прес-конференції інформативного характеру в рамках розвитку аграрно-промислового комплексу. — повідомляє Latifundist.com

Милованов прокоментував ситуацію так:

“Нам потрібно вирішити питання з державною землею. На жаль, вона не завжди обробляється ефективно, а навіть якщо й ефективно, то гроші не йдуть до держави, а розкрадаються. Наприклад, ми нещодавно розмовляли з новим керівником Волинської філії держцентру сертифікації насіння і посівного матеріалу, виявилося, що 300 га державної землі були передані на опрацювання за договорами підряду, і фінансовий результат для держави — мінус 7 млн грн. Тобто виходить, що держава не тільки здає землю в оренду, але й доплачує, щоб її хтось обробляв.”

Також міністр пояснив, як відбувається процедура такого роду, наприклад: підписується контракт, у цьому документі країна і орендар дають згоду на загальні зобов’язання, як варіант, зробити закупівлю необхідних добрив. Вартість підвищується, а вже при розосередженні підсумків підприємницької діяльності, результати дуже просто занизити. Ось так держава отримує величезні збитки. У деяких випадках підсумковий збиток може мати колосальні обсяги і ці проблеми в будь-якому випадку потрібно вирішувати.

Крім того, Тимофій Милованов підкреслив, що за розрахунками уряду сума недоотриманого прибутку в рік може досягати 1 мільярда гривень.

“За нашими розрахунками, недоотриманий прибуток у підприємствах АПК, які володіють землею, становить близько 1 млрд грн на рік. Це те, що ми могли б отримувати, якби не крали. І це ми не говоримо про НААН з 400 тис. га земель. Не говоримо про більшість органів центральної влади, де у них є непрофільні активи. Ми говоримо про офіційною державною землю.”