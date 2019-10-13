Біля кордону з Україною дотла згорів військовий вантажівка РФ з людьми всередині, є загиблі

Стало відомо, що на території країни-агресора Російської Федерації недалеко від російсько-українського кордону в результаті дорожньо-транспортної пригоди згорів військовий вантажівка армії Росії.

Інформаційний портал «Червоний бумер» повідомив, що десятого жовтня в Росії на відрізку траси «Дон» військовий КамАЗ врізався в інший вантажний автомобіль. В результаті ДТП одна людина загинула. Ресурс відзначає, що аварія сталася на 962 кілометрі автотраси. Російський військовий вантажний автомобіль врізався в фуру. В результаті удару КамАЗ загорівся.

Також повідомляється, що на момент дорожньо-транспортної пригоди в кабіні військового вантажівки були три людини. Один з пасажирів загинув, це була жінка. Водій отримав тільки легкий переляк. А інший пасажир поламав ногу і був доставлений в лікарню, в город Зверево. Варто відзначити, що дана інформація про надзвичайну подію була підтверджена офіційно в прес-службі Південного військового округу Російської Федерації.