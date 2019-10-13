Меган Маркл показала дитячі фото у День дівчаток (фото)

11 жовтня по ініціативі ООН у всьому світі відзначають Міжнародний день дівчаток – цього року у своєму Інстаграмі свято підтримала і герцогиня Сассекська.

Меган опублікувала коротке відео, присвячене хоробрим дівчаткам в усьому світі. Також герцогиня включила в нього і власне інтерв’ю 1993 року, в якому закликає боротися з нетерпимістю і не мовчати про несправедливість, якщо вона твориться навколо.

Фоном в кліпі звучить надихаюча пісня, яку Меган і Гаррі почули у виконанні дітей в селищі Ньянга під час їх недавнього туру в Південну Африку.

: bilshe.com