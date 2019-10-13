Арахамія повідомив, що дострокових місцевих виборів не буде

В Україні навесні 2020 року не планують проведення дострокових виборів. Про це в інтерв’ю «ЛБ» розповів голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Нардеп зазначив, що місцеві вибори в Україні пройдуть як і повинні восени наступного року.

«На порядку денному немає виборів… Про весну я чув, але є аргумент, який ви озвучили (планові вибори восени — Ред.)», — пояснив він.

За словами Арахамии, для партії найкращим варіантом є проведення місцевих виборів восени, оскільки до весни «Слуга народу» може не встигнути зібрати необхідну кількість кандидатів.

«Навесні нам не на руку. Місцеві вибори — це 149 тисяч людей (кандидатів — Ред.). З такими труднощами був зібраний список Слуги народу з 300 кандидатів. Уявіть собі, що таке майже 150 тисяч. Ви повинні розуміти, що немає сенсу починати дострокові вибори, якщо ми не переможемо, якщо не готові ні інституційно, ні кадрово», — додав політик.