«Формула Геруса» робить Україну енергетично залежною від Росії — Плачков

Російський «Інтер РАО» є не менш потужним зброєю Кремля, ніж «Газпром», який вона використовує для здійснення політичного впливу на сусідні держави, зазначив експерт

Імпорт електроенергії з Росії, яка дозволила «поправка Геруса», зробить Україну енергетично залежною від Кремля.

Про це написав голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, колишній міністр палива і енергетики Іван Плачков у своїй колонці на «Економічній правді», передає «Ділова Столиця«.

«Жовтень 2019 року несподівано для фахівців галузі, енергетичних експертів і європейських партнерів може стати моментом початку нової залежності України — електроенергетичній. Поправка до Закону України «Про ринок електричної енергії», яку прийняв парламентський комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, з наступним голосуванням у Верховній Раді, відкрила імпорт електроенергії з Російської Федерації … «Формула Геруса» відкрила імпорт за прямими договорами. Тобто будь-який покупець може безпосередньо у «Інтер РАО» придбати стільки електроенергії, скільки йому потрібно», — написав Плачков.

Експерт зазначив, що російський «Інтер РАО» є не менш потужним зброєю Кремля, ніж «Газпром», який вона використовує для здійснення політичного впливу на сусідні держави.

«Я хочу попередити загрозу, що насувається, яка для України стане дуже болючою і з досить великими економічними втратами. Ми добре знаємо, що таке «Газпром». «Інтер РАО» — не менш потужна зброя впливу й експансії Росії на ринки сусідніх держав», — зазначив Плачков.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку — дозволити закуповувати українськими споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.

1 жовтня була здійснена перша поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВт. За даними джерела на ринку, імпорт здійснено компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов’язують з Ігорем Коломойським.

Більшість энергроэкспертов розцінили початок імпорту електроенергії з РФ як загрозу незалежності України і переконані, що Росія буде використовувати його для політичного тиску на Київ.

Нагадаємо, раніше лідер Радикальної партії України Олег Ляшко заявив, що «Формула Геруса» призведе до скасування санкцій проти Росії.