НАБУ і САП намагалися сфабрикувати докази по справі «Роттердам+»

НАБУ і САП намагалися сфабрикувати результати експертизи по справі «Роттердам+», щоб довести нібито незаконність формули, але експерти відмовилися надавати слідству висновки, що суперечать реальній ситуації.

Про це йдеться на Facebook «Пристрасті».



«У справі «Роттердам+» всього було достатньо, крім однієї маленької деталі – доказів незаконності формули… Всі експертизи по формулі, — а їх було як мінімум п’ять, — в тому числі КНДІСЕ та Інституту економіки та прогнозування Академії наук, давали висновки про те, що порушень законодавства немає», — повідомляють «Пристрасті».



Вирішити цю проблему НАБУ змогло тільки після приходу до влади Зеленського та призначення юриста «Кварталу» Івана Баканова головою СБУ. Після цього Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз СБУ в рекордні терміни зробив експертизу з потрібними НАБУ висновками. Причому таку, яка повністю суперечить попереднім експертиз.



«Пристрасті» звертають увагу, що при отриманні попередніх експертиз прокурор по справі Ольга Ярова протягом півтора років тиснула на експертів КНДІСЕ, вимагаючи від них потрібні слідству висновки.



«Прокурор досылала додаткові матеріали та питання, потім відкликала їх, знову досылала і знову відкликала, вимагала виключити з експертизи частина висновків, проводила «профілактичні» бесіди з співробітниками і т. д – щоб отримати шуканий результат. Вся ця метушня Ярої була пов’язана ще й з тим, що КНДІСЕ зробив ще одну експертизу в рамках позову чергових антикорупційних активістів, оспаривавших формулу. Визнав її законність, і результати цієї експертизи були відомі Яровий, і тому вона просто намагалася викрутити руки експертам і змусити їх дати протилежні висновки», — повідомляють «Пристрасті». І посилаються на скани відповідної листування Ярий з співробітниками КНДІСЕ, яку нещодавно оприлюднило видання «Дело».



І хоча Яровий не вдалося домогтися від експертів необхідного НАБУ результату, «Пристрасті» підкреслюють, що ця ситуація свідчить не тільки про посадовий злочин прокурора по справі, а про фабрикації доказів по справі в цілому. А також наводять в якості ще одного підтвердження цього відповідь прокурора Віталія Пономаренка на прохання адвоката НКРЭКУ надати стороні захисту всі інші експертизи, крім експертизи СБУ.



«Прокурор Віталій Пономаренко підтвердив, що такі експертизи дійсно є, але САП, увага (!), може вибирати, що надавати судді, а що ні. І САП не вважає за потрібне надавати саме ці експертизи. В КПК такий підхід описаний у частині 2 статті 372. І називається він – притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення або іншою фальсифікацією», — констатують «Пристрасті».