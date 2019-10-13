Как выглядели японские жрицы любви XIX века (фото)

В архивах сохранились фотографии тех времен.

В Стране Восходящего Солнца с давних времен во множестве существовали и профессиональные куртизанки-гейши, и проститутки-ойран, отношения с которыми строились на чисто коммерческой основе: «платишь деньги – получаешь секс».

Япония была «открыта» миру в 1850-е гг., но и после этого на протяжении многих десятилетий будущая экономическая сверхдержава оставалось очень бедой страной. Мало кто помнит сейчас, что «экспортная проституция» в течение всей второй половины XIX века была важным источником иностранной валюты для японского бюджета: около 1900 г., когда бизнес достиг своего пика, переводы от работавших за границей проституток-японок являлись для страны третьим по значению источником валютных поступлений.

Японские барышни легкого поведения, известные как «караюки-сан» (то есть «уехавшие за границу»), трудились по всей Азии, от Сиднея до Владивостока, от Шанхая до Сингапура. Работали они обычно в борделях, которые принадлежали японцам, и зачастую совершенно не знали местных языков.

Обычным явлением, кстати, были такие японские заведения на территории российского Дальнего Востока (сам Антон Павлович Чехов посетил один из них и весьма высоко оценил то качество сексуального обслуживания, которые предлагали японские специалистки).

1. 1870-1880-е. Ойран

2. 1870. Кайо была самой известной Майко (ученицей гейши) в ранний период Мэйдзи в районе Киото

3. 1880. Проститутка в свой свободный день

4. 1890-1895. Бордель № 9 в Йокогаме

5. 1890-1895. Бордель № 9 в Йокогаме

6. 1890-1900. Клетка с проститутками

7. 1890-1900. Проститутки за решеткой в неизвестном борделе

8. 1890. Клетка с проститутками — низший уровень системы борделей