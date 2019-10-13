«Замість тебе повинна бути я!» У відомого екс-нардепа раптово помер син

10 жовтня помер син колишнього народного депутата VII, VIII скликання від партії «Удар» і української письменниці Марії Матіос Олександр.

Про це вона особисто розповіла на своїй сторінці в Facebook, показавши передплатникам фотографію 35-річного чоловіка, який не дожив до дня народження трохи більше місяця.

«24.11.1983 — 10.10.2019. Прости мені, єдиний Син… може, замість тебе там повинна була бути я…. і поки всіх і все розсудить Бог, допоможи мені, Синку, сушити сльози за Тобою», – розповіла Матіос.

Вона не стала розповідати, що саме послужило причиною смерті. У коментарях користувачі, у тому числі Лариса Сарган, висловили свої співчуття родині.

«Щирі співчуття, пані Марія», «Тримайтеся, ми всі дуже щиро сумуємо разом з вами», «Яке страшне горе! Щирі співчуття! Немає слів – тільки сили Вашого серця», «Вічна пам’ять», «Нехай спочиває з Богом», «Вічний спокій даруй йому, Господи. Прийміть щирі співчуття», – написали користувачі.