“Соромно!”: Трамп відреагував на відкриття справи проти його адвоката Джуліані

Президент США Дональд Трамп критично оцінив відкриття американською прокуратурою справи проти його особистого адвоката і колишнього мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані.

Свою думку з цього приводу Трамп висловив у своєму Twitter.

“Так що тепер вони переслідують легендарного борця з криміналом” і найбільшого мера в історії Нью-Йорка Руді Джуліані. Іноді він може здатися трохи грубим, але він відмінний хлопець і прекрасний адвокат. Така одностороння полювання на відьом відбувається в США. Глибинне Держава. Соромно!”, – зазначив Трамп.

So now they are after the legendary “crime buster” and greatest Mayor in the history of NYC, Rudy Giuliani. He may seem a little rough around the edges sometimes, but he is also a great guy and wonderful lawyer. Such a one sided Witch Hunt going on in USA. Deep State. Shameful!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2019

Варто зазначити, що термін “глибинне держава” в Сполучених Штатах використовується для опису теорії змови, яка передбачає, що в політичній системі країни існують змову і кумівство, які являє собою приховане управління в рамках законно обраного уряду.