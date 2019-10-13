«Нас чекають чудові часи»: Журналістка заявила, що Портнов знищить Рябошапку

Іващенко і Лукаш отримали підозра ГПУ. Цю новину на своїй сторінці в Facebook прокоментувала Світлана Крюкова, перший заступник головного редактора видання «Країна». Вона пише, що після цього підозри потрібно зробити кілька висновків.

В першу чергу, генпрокурор Рябошапка не є людиною Андрія Богдана і президента, також Крюкова впевнена, що глобально Рябошапка є збитим льотчиком. Він кокетує перед порохоботами. «Іващенко — екс-партнер заступник голови Офісу — Андрія Смирнова. Портнов, як би вони всі не шарахалися від нього в медійній площині, щільно в грі. Червону лінію Рябошапка перейшов зі старту», — переконана журналістка. За її словами, юрист Андрій Портнов тепер буде знищувати генпрокурора в мотлох, а також всіх його друзів. Крюкова вважає, що слідом за Пашинським в СІЗО поїде Стерненко та інші товариші, і шанси дуже великі, але невідомо, куди поїде Рябошапка. Вона нагадала, що на арешт Пашинського дуже емоційно відреагували чиновники з великими погонами, проте звичайні українці кажуть Портнову спасибі.

«Рябошапка не буде садити «попередныкив». Не по Савці свитка. Пам’ятайте він обіцяв за корупціонеру на тиждень? А за підсумком пидозру отримала Олена Лукаш. Нас чекають чудові часи. Період історій, скандалів, різких злетів і куди більш барвистих падінь», — вважає Крюкова.