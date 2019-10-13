В рамках військової операції: американський есмінець увійшов у Чорне море

В акваторію Чорного моря через Дарданелли і Босфор в час планової операції увійшов американський ракетний есмінець DDG78 Porter.

Таку інформацію розповсюдили в прес-службі військово-морських сил США. Відзначається, що в минулий раз Porter знаходився в порту Одеси з 8 по 11 та з 14 по 18 липня. Та, що командує шостим флотом США віце-адмірала Ліза Франкетті у коментарі ЗМІ пояснила, що візит есмінця вже сьомою у цьому році для кораблів ВМС США. Сам факт присутності есмінця, за даними відомства, є демонстрацією прихильності Вашингтона свободу судноплавства, а також союзників і партнерів по НАТО в регіоні.

Головним озброєнням есмінця є 90 ракетних пускових установок. У них можуть знаходитися зенітні і протичовнові ракети, а ще крилаті ракети «Томагавк». За даними видання «Думська», управління озброєнням корабля здійснюється системою «Іджіс».

У 2013 році корабель пройшов процес модернізації і зараз у нього є здатність несення ракет ракети SM-3, призначені для боротьби з балістичними ракетами і супутниками на навколоземній орбіті.