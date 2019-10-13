Арахамія назвав кількість людей Коломойського в «Слуги народу»

Депутатів, яких пов’язують з бізнесменом Ігорем Коломойським, у президентській фракції «Слуга народу» налічується 7-9 чоловік.

Про це в інтерв’ю «Лівому березі» заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

Відповідаючи на питання, скільки у фракції депутатів Коломойського, Арахамія сказав.

«Я чув про 7-9. Деяких людей просто прив’язують за регіональною ознакою».

За його словами, зараз в Раді ніхто не очолює неформальну групу Коломойського і уточнив, що поки «Слуга народу» не планує робити коаліцію з «Батьківщиною» чи «Голосом».

«Навіщо? У нас і так все добре. Ми спілкуємося з іншими фракціями. Кількість перетинів за голосування за законопроекти з «Голосом» дуже висока, приблизно 85%. З “Батьківщиною — 55%. При цьому існують партійні лінії. Якщо «Батьківщина» роками не підтримувала земельну реформу, то навіть з нами в коаліції не буде за неї голосувати», — додав він.