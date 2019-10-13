«Сімферополь. Україна»: Усик здобув перемогу в патріотичних шортах

На свій дебютний поєдинок у суперважкій вазі український боксер Олександр Усик вийшов у новому патріотичному костюмі.

Нагадаємо, сьогодні в Чикаго Усик достроково переміг Чазза Візерспуна. Американський боксер відмовився продовжувати бій після семи раундів побиття.

Спеціально до бою Усик підготував біло-зелений халат і такого ж кольору шорти. На одній стороні красувався напис: «Сімферополь», а на другій – «Україна». Також на спині був нанесений герб України. Також на поясі шорт ззаду можна було побачити ім’я дочки Олександра Лізи.

До речі, одним з перших Усика з перемогою привітав президент України Володимир Зеленський. Глава країни подзвонив Усику в роздягальню, а той заявив, що «служить народу України».