Завтра у Києві перекриють ряд вулиць через походів

Завтра, 14 жовтня, кияни не зможуть проїхати по ряду вулиць через запланованих заходів у центрі міста.

Про це повідомляють в Патрульній поліції.

Протягом дня по місту пройдуть два ходи. З 14:00 автомобілісти не зможуть проїхати по ряду вулиць.

Перша колона піде за маршрутом від парку імені Шевченка Т. до вулиці Банкової, а інша – від цього ж парку до вулиці Грушевського. Які саме вулиці перекриють, можна подивитися на карті.

Після того, як ходи закінчаться, авто зможуть відразу ж їхати по закритим до цього вулицями.