Завтра у Києві перекриють ряд вулиць через походів

Завтра, 14 жовтня, кияни не зможуть проїхати по ряду вулиць через запланованих заходів у центрі міста.
Про це повідомляють в Патрульній поліції.
Протягом дня по місту пройдуть два ходи. З 14:00 автомобілісти не зможуть проїхати по ряду вулиць.
Перша колона піде за маршрутом від парку імені Шевченка Т. до вулиці Банкової, а інша – від цього ж парку до вулиці Грушевського. Які саме вулиці перекриють, можна подивитися на карті.
Після того, як ходи закінчаться, авто зможуть відразу ж їхати по закритим до цього вулицями.
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