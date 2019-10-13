Рабство в Європі з’явилося більше 4 тисяч років тому — археологи

Група вчених з Німеччини та США з’ясували, що соціальне і майнове нерівність існувало в Центральній Європі ще на початку бронзового століття. Тоді цю територію населяли заможні фермери, які передавали майно у спадщину синам, а їхніх дочок віддавали заміж в інші регіони. Крім того, у них були слуги, або раби.

У ході дослідження вчені вивчили останки людей, що жили в долині річки Лех. На початку бронзового століття тут існували ферми, які розташовувалися на великій відстані один від одного. Дослідники провели аналіз генома, співвідношення ізотопів стронцію і кисню в зубах і похоронного інвентарю в похованнях 118 людей, що жили в неоліті, ранньому і середньому бронзовому столітті (2750-1300 роки до нашої ери). Також вчені проаналізували раніше опубліковані геноми 993 давніх європейців, жителів Анатолії і Близького Сходу, 1429 сучасних жителів планети і співвідношення ізотопів стронцію і кисню в зубах 139 сучасних жителів долини річки Лех.

Виявилося, що місцеві жителі були нащадками кочівників, які прийшли з південного сходу Європи, і місцевих неолітичних фермерів. Більше того, виявилося, що поховані в цьому регіоні чоловіки і хлопчики були місцевими, а жінки та дівчата віком 15-17 років народилися в інших місцях. На думку дослідників, це підтверджує те, що суспільство було патрилокальным, тобто, чоловіки залишалися поруч з батьками, а жінок віддавали заміж в інші регіони.

Вчені також з’ясували, що чоловіки в підлітковому віці покидали рідні краї, а потім поверталися до них. Жінки також залишали будинок в підлітковому віці та в юності.

Також автори встановили, що люди, поховані в одному похованні, часто доводилися один одному батьками і дітьми чи дідусями і бабусями та онуками. Вчені виявили десять пар батьків з дітьми, при цьому всі діти були чоловічої статі і в дев’яти з десяти випадків дорослими. Лише в одному випадку вченим вдалося знайти генетично споріднених один одному жінок. При цьому спорідненість по чоловічій лінії тривало протягом чотирьох-п’яти поколінь.

Вивчення поховального інвентаря показало, що в суспільстві вже в той час існувало майнове нерівність. У поховання заможних і, ймовірно, статусних чоловіків клали бойові сокири, кинджали, наконечники стріл, бронзові шпильки. У жіночих похованнях зустрічалися багаті головні прикраси і ножні кільця. При цьому навіть неповнолітніх дітей заможних батьків теж ховали з поховальними дарами, то є мабуть діти успадковували статус від батьків, а не купували його протягом життя. Крім могил заможних родин в долині зустрічалися поховання багатих і статусних жінок, які жили разом з фермерами, але генетично не були родичками. Судячи з похоронних дарів, деякі з цих жінок приїхали здалеку, як мінімум за 350 кілометрів. Також зустрічалися могили з бідним похоронним інвентарем або взагалі без нього, в яких, ймовірно, ховали рабів або слуг багатого сімейства. За походженням вони були місцевими, але не були родичами заможних сімей.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», вчені вперше вивчили ДНК стародавніх жителів Південно-Східної Азії.

За матеріалами ZN

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