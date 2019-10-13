Кардіологи назвали групи ризику за ймовірністю серцевого нападу

Зарубіжні кардіологи назвали групи ризику, пов’язані з більшою ймовірністю серцевого нападу. Небезпеці піддаються не тільки люди з надмірною вагою, але і особи, які відчувають біль в грудях після помірної фізичної активності.

Серцеві напади можуть бути як з гострими, так і з поступовими симптомами. Згідно з аналізом, в першому випадку час становить в середньому близько 2 годин, а в другому – до 8 годин. На відміну від раптового інфаркту міокарда, який проявляється в сильному болі в грудях, в разі поетапного нерідко спостерігається невелике нездужання, утруднення дихання. Кардіологи попереджають, що люди з груп, які страждають гіпертонією, ожирінням, цукровим діабетом, підвищеним рівнем холестерину і відчувають біль у грудях після помірної активності, більш схильні до ризику.

Експерти також навели дані статистики, в якій вказується, що 20% серцевих нападів відбуваються під час фізичних зусиль. Це відноситься і до сильного емоційного стресу. При цьому у більшості чоловіків (54%) з раптовим початком інфаркту міокарда симптоми викликані важкою або виснажливою фізичною роботою, наприклад, підіймання по сходах, бігом або згрібанням снігу. Відзначається, що нерідко їм трапляється в стані спокою, що пов’язано із зайвою вагою і випливають з цього проблемами зі здоров’ям.

“Не можна ігнорувати дискомфорт у грудях, будь то гострий або раптовий, легкий або поступовий. Симптоми включають в себе біль у горлі, шиї, животі, спині, плечах і можуть супроводжуватися нудотою, холодним потом, слабкістю і задишкою. Слід негайно викликати швидку допомогу, чим швидше, тим краще буде прогноз”, – зазначили кардіологи.