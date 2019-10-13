Идеальная первая леди: Елена Зеленская восхитила новым образом в нежных тонах (фото)

Елена Зеленская за короткий срок успела зарекомендовать себя как идеальная первая леди. Она сопровождает президента Украины Владимира Зеленского во всех важных поездках, участвует в жизни страны и планирует ее развитие. Не меньше внимания привлекают ее идеальные образы. Благодаря умению подобрать стильный наряд, подать себя и манерам Елена привлекает внимание всех порталов страны.

На днях всех поклонников Елены ждал новый выход. Для выступления на XIV конгрессе педиатров Украины Елена Зеленская выбрала наряд женственный и нежный – атласное платье миди бежевого оттенка с цветочным принтом, длинными рукавами и V-образным вырезом. В дополнение к нему она надела только тонкую цепочку. Волосы первой леди были завиты легкой волной, а макияж выполнен в натуральных тонах той же цветовой гаммы, что и наряд. Благодаря этому приему образ получился целостным и стильным.



На выступлении Елена сделала упор на необходимости правильного образа жизни и питания. «Сейчас одно из самых важных направлений в здоровье – профилактика болезней: это здоровый образ жизни, физическая активность и правильное питание. И именно на этих вопросах я хочу сосредоточить свою деятельность как жена Президента. Я уже инициировала проведение первого стратегического круглого стола по поводу улучшения питания в школах. На нем присутствовали представители органов государственной власти, эксперты и активисты, и сейчас у нас уже есть предварительный план», – написала Елена Зеленская на своей странице в Instagram. Также она добавила, что от практически половины школьников поступают жалобы на качество продуктов и их недостаток. И предложила обсудить в комментариях, что бы люди хотели изменить еще ва данном направлении.





