Переход на зимнее время: когда в Украине переводят часы

Перевод часов на зимнее время 2019: когда будем спать на час дольше и как пережить стресс

В последнее воскресенье октября, 27 числа, в 4:00 утра Украина официально переводит стрелки своих часов на час назад, информирует enovosty.com/news.

Таким образом, жители Украины смогут поспать на час дольше, в отличие от перехода на летнее время, когда просыпаться приходится на час раньше.

Добавим, что все области Украины живут по киевскому времени, хотя ранее жители западной части Украины требовали отмены перехода на зимнее время, поскольку солнце у них встает позже.

Перевод времени традиционно осуществляется в выходные, ведь так большинству людей проще приспособиться к новому режиму.

Переход на зимнее время: как подготовиться

С переводом стрелок часов меняется привычный ритм жизни. Несмотря на то, что зимний переход человеческий организм принимает проще, чем летний (ведь летом у нас отбирают целый час сна), люди все равно ощущают упадок сил, недомогание и повышенную раздражительность.

Врачи советуют готовиться к переходу на зимнее время заблаговременно, желательно начинать за две недели.

Особое внимание следует уделить питанию и отдыху. Врачи советуют кушать 4-5 раз в день небольшими порциями, не забывая про фрукты и овощи.

И обязательно нужно выпивать минимум 1,5-2 литра воды в день.

Кроме того, медики советуют ложиться спать пораньше, чтобы организм легко пережил стресс.

А еще нужно как можно больше времени проводить на свежем воздухе и делать то, что больше всего приносит удовольствие.

Напомним, ранее сообщалось, к 2021 году Европа планирует отказаться от перевода стрелок часов, которое происходит два раза в год – весной и осенью.

Такое решение недавно приняла Комиссия Европарламента по вопросам транспорта. Европейские чиновники решили, что странам нужно время, чтобы опросить своих граждан и определиться, на какое же время перейти — летнее или зимнее. Ранее планировалось, что это решение вступит в силу уже в 2020 году.

: khersonline.net