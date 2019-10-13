Не помітив заворот кишок: на Львівщині через два роки відсторонили лікаря, з чиєї вини померла дитина

У Львівській області відсторонили від посади хірурга Жидачівської райлікарні, обвинуваченого в халатності, яка призвела до смерті 12-річної дитини.

Мова йде про жахливий випадок, що стався в червні 2017 року. Заворот кишок, з яким хлопчик поступив в Жидачевскую райлікарні, горе-лікарі переплутали… з тепловим ударом і отруєнням. Хлопчикові кілька разів змінювали діагноз, але рентген так і не зробили. Коли дитину відправили в обласну лікарню, він був уже при смерті. Через тиждень його не стало.

За два роки батькові загиблого Роми Кулака вдалося домогтися відкриття проти лікарів кримінального провадження, звільнення інфекціоніста, позбавлення головного лікаря Жидачівської райлікарні державної стипендії. Експертизи повністю підтвердили провину лікарів у смерті хлопчика. Тим не менш, хірург Жидачівської райлікарні, який не звернув уваги на результати УЗД дитини і не направив його на рентген, продовжував працювати в лікарні. Зараз, як стало відомо «ФАКТАМ», його відсторонили від займаної посади рішенням Миколаївського райсуду Львівської області.

Батько загиблої дитини Володимир Кулак розповів «ФАКТАМ», що, якби лікарі Жидачівської райлікарні обстежили його сина і вчасно вжили заходів, Рома залишився б живий. Але дорогоцінний час було згаяно. Рома Кулак разом з батьками та молодшою сестрою жив у Тернополі, а у червні 2017 року гостював у бабусі в селі Мазурівка Жидачівського району. Коли у дитини раптово розболівся живіт, його тато був у закордонному відрядженні, мама — на роботі, в Тернополі. З Ромою, крім бабусі з дідусем, перебувала тітка. Дорослі одразу викликали «швидку».

— За словами сина, живіт хворів так сильно, що біль ніби віддавала в інші частини тіла, — продовжує Володимир Кулак. — Зараз я вже знаю: це один із симптомів кишкової непрохідності. Але в той момент ніхто не розумів, що сталося. «Швидка», що приїхала з сусіднього селища, відвезла його в Жидачевскую центральну райлікарню. З сином поїхала моя сестра. Лікарі «швидкої» сказали, що, швидше за все, Рома отримав тепловий удар. Після того як привезли сина в лікарню, він півтори години пролежав в приймальному спокої, потім все-таки його відвезли в інфекційне відділення вже з діагнозом харчове отруєння.

У Роми підвищився тиск, болі не припинялися. Тепер уже знаю: при таких симптомах людини насамперед потрібно везти на рентген, щоб виключити кишкову непрохідність. Але цього ніхто не зробив. Синові вкололи знеболювальне, взяли аналіз крові (він показав, що рівень лейкоцитів у крові був перевищений майже вдвічі) і тільки через чотири з половиною години зробили УЗД.

Вже після смерті сина я побачив медичну документацію — виявилося, фахівець, який проводив УЗД, написав: «Надмірно виражений метеоризм кишок» — і поставив три знаки оклику! При цьому в історії хвороби сина сказано, що УЗД нібито показало «помірно виражений метеоризм».

За словами Володимира Кулака, Ромі стали давати сольові розчини (як при отруєнні) і порадили валеріанку, тому що він «надто неспокійний». Легше дитині не стало. За той час, поки він лежав у інфекційному відділенні, приходили педіатр, інфекціоніст, невропатолог, реаніматолог. Оглядали хлопчика і два хірурга: дорослий і дитячий. Але на рентген дитини ніхто з них так і не надіслав. Тільки вночі (Рому привезли в лікарню в п’ять годин вечора) районні лікарі зрозуміли, що нічим не можуть допомогти і під ранок повезли його до львівського «Охматдиту». В дорозі Ромі кілька разів ставало погано. У приймальному відділенні львівського «Охматдиту», куди дитину привезли в шість годин ранку, він втратив свідомість.

Рентген показав заворот кишок. Рому прооперували, але було вже пізно.

— Як розповідали хірурги, кишечник сина вже був чорний, — розповідає Володимир Кулак. — Дорогоцінний час було згаяно в райлікарні. Обласні лікарі не могли зрозуміти, чому районні лікарі відразу не зробили Ромі рентген.

Наступні шість днів хлопчик перебував в реанімації в стані медикаментозного сну, після чого помер. Пізніше комісія Львівського обласного департаменту охорони здоров’я прийшла до висновку: якби районні лікарі проаналізували медичні дані, вони змогли б чітко діагностувати хворобу. Члени комісії вважають, що помилки лікарів Жидачівської райлікарні почалися з приїзду швидкої допомоги, коли був поставлений діагноз «отруєння або тепловий удар». При огляді дитини в приймальному відділенні не провели всіх необхідних обстежень і не притягнули потрібних фахівців. Хірурги оглянули пацієнта поверхово, і в результаті хлопчика направили в інфекційне відділення з набором медикаментів, які не тільки не покращували його стан, а ще й погіршували. Лапароскопію (сучасний метод хірургії, в якому операції на внутрішніх органах проводять через невеликі отвори. — Авт.) районні лікарі не зробили (хоча в лікарні було відповідне обладнання), бо не вважали за потрібне. Про рентгені взагалі не йшлося. Про те, що у дитини, ймовірно, кишкова непрохідність і в райлікарні допомогти йому не вдасться, медики здогадалися, коли було вже пізно. Відмирання клітин кишечника при повному перекритті доступу крові настає максимум через шість годин.

Лікарі Жидачівської райлікарні трапилася трагедію практично не коментували. Заступник головного лікаря Жидачівської райлікарні Людмила Яремцив тільки сказала, що «ознак здуття кишечника, які говорили б про гострої патології, у дитини не було».

Батько Роми Кулака домігся відкриття кримінального провадження проти лікарів. Пізніше з’ясувалося, що головного лікаря Жидачівської райлікарні призначено державну стипендію «за особливі заслуги». І це після того, як головлікар проігнорував висновок клініко-експертної комісії обласного департаменту охорони здоров’я, рекомендовавшей винести догану і відправити на переатестацію чотирьох медиків, бездіяльність яких призвело до смерті дитини. Лише після скандалу в ЗМІ головний лікар звільнив 74-річну інфекціоніста, яка стверджувала, що Ромчик «бреше і симулює». А самого головного лікаря потім все ж позбавили державної стипендії.

Володимир Кулак з сином Ромою

Провину лікарів підтвердила й судово-медична експертиза. Зараз на лаві підсудних двоє людей: та сама 74-річна інфекціоніст і хірург, який, проігнорувавши результати УЗД, не відправив дитину на рентген. Кілька днів тому хірурга за рішенням суду нарешті усунули від роботи. У своєму клопотанні прокурор вказав, що подальша робота цього лікаря може нашкодити іншим хворим.

— Спочатку справу передали в Жидачівський райсуд Львівської області. Це було ще в лютому 2019 року, — каже Володимир Кулак. — 28 березня має відбутися перше засідання, але обвинувачені або їх адвокати з різних причин не були в суді, тим самим затягуючи процес. Судові засідання доводилося постійно переносити. Після чого у судді, яка повинна була розглядати цю справу, закінчилися повноваження (Жидачів вона була відряджена). В результаті справу передали до Миколаївського райсуду Львівської області. Але і там почалося те ж, що було в Жидачеві. Спочатку не з’явився адвокат инфекционистки, потім не прийшла вона сама… В результаті засідання відбулося лише 4 жовтня. А 7 жовтня хірурга відсторонили від роботи. І якщо до цих пір, поки хірург продовжував працювати, йому було вигідно затягування процесу, то зараз все змінилося. Він залишився без роботи. І тепер в його інтересах, щоб суд швидше розглянув справу по суті. До речі, один з адвокатів хірурга свого часу захищав скандально відомого «доктора Пі» (Андрія Слюсарчука, засудженого до восьми років позбавлення волі за шахрайство. У 2016 році «доктор Пі» вийшов з-під варти завдяки «закону Савченко»).

Санкція статті, за якою зараз судять горе-лікарів, передбачає максимум три роки позбавлення волі. Але Володимир Кулак каже, що не переслідує мети посадити цих лікарів у в’язницю на все життя.

— Перш за все я хочу, щоб у лікарнях щось змінилося, — каже Володимир. — Стає страшно від думки, що в наших провінційних лікарнях не можуть поставити навіть досить простий діагноз. Коли у Ромчика розболівся живіт, батьки з сестрою тут же викликали «швидку». Ми віддали дитину лікарям, а не якимось шаманів. І втратили сина з-за того, що дипломовані фахівці не змогли провести елементарну діагностику.