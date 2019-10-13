Долар буде падати: озвучений прогноз курсу валют на найближчий час

Курс американського долара в Україні продовжить знижуватися. Такий прогноз висловив старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Иосуб.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

«Після різкого росту до 25 грн і вище, курс долара повернувся в середину діапазону 24-25 грн і поступово рухається в напрямку нижньої межі цього коридору. На найближчий тиждень ми очікуємо його зниження. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,3 грн, а готівковий долар у банках — близько 24,2−24,5 грн», — йдеться в повідомленні.

Раніше фінансові експерти прогнозували, що восени гривня почне знецінюватися. Це пояснювалося сезонними факторами, в тому числі виплатою державою зовнішніх боргів, яка традиційно припадає на кінець року.

В НБУ визнали існування сезонних факторів, але в цьому році вони позитивно вплинули на курс гривні.

Так, за словами голови Національного банку України Якова Смолія, на курс гривні фундаментально впливають кілька сезонних факторів: це валютні надходження експортерів агропродукції, які істотно виросли, а також вкладення нерезидентів у цінні папери уряду.